Вагиз Галиулин: «Сибирь» не будет сидеть в обороне в матче с «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча двадцатого тура ФНЛ против «Сибири».

- Несмотря на поражение в Хабаровске, борьба продолжается. «Сибирь» после кубковой победы над «Енисеем» сейчас на подъеме. В турнирной таблице Первенства у них сейчас дела не очень, но они в Кубке выиграли, тренер поменялся. «Сибири» надо очки набирать. Я не думаю, что они приедут сюда и будут сидеть в обороне, как это делают некоторые другие команды. Уверен, они приедут играть на победу, а нас ждет хорошая, боевая, интересная игра, - приводит слова Галиулина официальный сайт «Тосно».

Напомним, встреча «Тосно» - «Сибирь» пройдет 5 ноября в Великом Новгороде и начнется в 17:00.

В турнирной таблице подопечные Дмитрия Парфенова идут на втором месте, имея в активе 38 очков, сибиряки с 19 очками занимают восемнадцатую строчку.