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Роман Ротенберг: Матч СКА – «Динамо» будет посвящен юбилею отечественного хоккея

Источник:  ХК СКАКомментарии

Вице-президент СКА Роман Ротенберг раскрыл некоторые детали декабрьского домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Мы готовим целый ряд акций, призванных обратить внимание на грядущий юбилей. Всех деталей раскрывать пока не будем, но могу отметить, что 8 декабря матч между СКА и московским «Динамо» будет полностью посвящен 70-му дню рождения отечественного хоккея и СКА», - приводит слова Ротенберга официальный сайт питерских армейцев.

Команда Олега Знарка лидирует в Западной конференции, бело-голубые на данный момент идут шестыми.

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