Роман Ротенберг: Матч СКА – «Динамо» будет посвящен юбилею отечественного хоккея

читайте также

Валерий Каменский: Руководство «Спартака» поддерживает Ярушкина Руководство «Спартака» планирует утвердить в должности исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Ярушкина. Об этом заявил вице-президент клуба Валерий Каменский.

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с Глуховым Форвард Алексей Глухов продолжит карьеру в «Сибири». 32-летний нападающий подписал с клубом двухлетний контракт.

Александр Медведев: Будем надеяться, что все команды доиграют сезон КХЛ Член совета директоров СКА Александр Медведев назвал главных конкурентов СКА и рассказал о финансовых проблемах некоторых клубов КХЛ.

Игорь Шестеркин: Дацюк дает советы и бывает, издевается на буллитах Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

Игорь Шестеркин: Обидно, что Микко Коскинен получил травму Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

Александр Медведев: В интересах Шипачева и Дадонова играть в КХЛ до Олимпиады в Корее Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о перспективах нападающих СКА Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, и сказал что не знает о характере травмы вратаря армецев Микко Коскинена.

Александр Медведев: Предпосылки для продления контракта с Ковальчуком хорошие Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал информацию о продлении контракта с форвардом клуба Ильей Ковальчуком.

Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев сыграл неплохо Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как выстроен тренировочный процесс во время паузы в чемпионате, а также прокомментировал игру нападающего сборной России и казанского клуба Владимира Ткачева.

Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев за сборную сыграл неплохо Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре форварда Владимира Ткачева за сборную России в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1).

Андрей Назаров: Сейчас нам надо работать, а не беспокоиться Новый главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых дней в команде из Нижнекамска.

Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА? Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.

«Слован» подписал двукратного обладателя Кубка Стэнли Братиславский «Слован» подписал соглашения со словацким нападающим Томашем Копецки и чешским защитником Филипом Новаком. Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

Вадим Гусейнов: КХЛ будет присылать в клубы спорные моменты Генеральный менеджер хоккейного «Барыса» Вадим Гусейнов поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Владимир Кречин: Судьи не должны существовать в вакууме Спортивный директор «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Валерий Зелепукин: Договорились плотно сотрудничать с судейским департаментом Спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Андрей Точицкий: Встреча позволила разграничить области ответственности между клубами и судьями Управляющий директор ХК СКА Андрей Точицкий поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Сергей Федоров: Не совсем правильно будет ждать моментального улучшения ситуации в судействе Главный менеджер ХК ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от встречи с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Алексей Анисимов: Мы донесли свою позицию до клубов Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился впечатлениями от встречи с руководителями клубов Континентальной хоккейной лиги.

Владимир Крикунов: Рассматриваем вариант с возвращением Трямкина Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что защитник Никита Трямкин может вернуться из-за океана в Екатеринбург.