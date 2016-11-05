Роман Ротенберг: Матч СКА – «Динамо» будет посвящен юбилею отечественного хоккея
Вице-президент СКА Роман Ротенберг раскрыл некоторые детали декабрьского домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«Мы готовим целый ряд акций, призванных обратить внимание на грядущий юбилей. Всех деталей раскрывать пока не будем, но могу отметить, что 8 декабря матч между СКА и московским «Динамо» будет полностью посвящен 70-му дню рождения отечественного хоккея и СКА», - приводит слова Ротенберга официальный сайт питерских армейцев.
Команда Олега Знарка лидирует в Западной конференции, бело-голубые на данный момент идут шестыми.
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