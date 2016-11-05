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Ули Хенесс: Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» считают прокаженным

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший менеджер и президент «Баварии» Ули Хенесс возмущен отношением «Манчестер Юнайтед» к бывшему капитану сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру. 

- То, что с ним там происходит, просто невероятно и возмутительно. Это красноречиво характеризует ситуацию в этом клубе. Бастиану не позволяют тренироваться с командой, не приглашают на общекомандное фото и вообще обращаются с ним как с прокаженным.

Швайнштайгер – замечательный парень, он отлично играл за «Баварию». Обидно видеть, что он попал в такое положение, - заявил Хеннесс.

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще в августе дал понять, что не рассчитывает на 32-летнего футболиста. Позднее он был отправлен тренироваться с молодежной командой. Вместе с тем, сам Швайнштайгер отказался покинуть «МЮ» в летнее трансферное окно.

Бастиан перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года.


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