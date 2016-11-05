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Денис Кокарев: Дадим бой СКА

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий московского «Динамо» Денис Кокарев поделился ожиданиями от домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая пройдет 9 ноября.

«Первая игра со СКА, думаю, будет непростой. Всем понятно, что Питер сейчас на ходу, но какая разница, с каким счетом выигрывать, 1:0 или 6:0? Да, они фавориты, но мы дадим им бой, готовимся очень серьезно. Сильнее они или нет по сравнению с прошлым годом, покажет игра, пока сказать трудно. По прошедшей половине чемпионата могу отметить, что у «Динамо» сложилась отличная атмосфера, коллектив. Если у нас что-то не получается в игре, мы общаемся между собой, разбираем. Самое главное, что нет равнодушных, это должно выправить ситуацию», - цитирует форварда «Чемпионат».

Команда Олега Знарка лидирует в Западной конференции, бело-голубые на данный момент идут шестыми.

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