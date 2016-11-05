Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Томью»
«Спартак» одержал выездную победу над «Томью» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.
Проведение встречи на стадионе «Труд» в Томске было под вопросом из-за сложных погодных условий: снегопада в сочетании с температурой «-13».
Красно-белые активно начали встречу. Хорошую возможность для взятия ворот упустил Зе Луиш. Но гол состоялся только перед самым перерывом. Лукас Фернандо поставил точку в комбинации с участием Зе Луиша и Дмитрия Комбарова.
Во втором тайме игра приняла более закрытый характер, по преимуществом по-прежнему владели гости. В концовке матча Ивелин Попов получил желтую карточку, после чего был сразу же заменен.
«Спартак» довел встречу до победы и упрочил свое лидерство в чемпионате России. «Томь» в свою очередь находится в зоне вылета (15-е место).
Безвыигрышная серия «сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.
20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром», а «Томь» днем ранее примет грозненский «Терек».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция