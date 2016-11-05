Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Томью»

«Спартак» одержал выездную победу над «Томью» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.



Проведение встречи на стадионе «Труд» в Томске было под вопросом из-за сложных погодных условий: снегопада в сочетании с температурой «-13».

Красно-белые активно начали встречу. Хорошую возможность для взятия ворот упустил Зе Луиш. Но гол состоялся только перед самым перерывом. Лукас Фернандо поставил точку в комбинации с участием Зе Луиша и Дмитрия Комбарова.

Во втором тайме игра приняла более закрытый характер, по преимуществом по-прежнему владели гости. В концовке матча Ивелин Попов получил желтую карточку, после чего был сразу же заменен.

«Спартак» довел встречу до победы и упрочил свое лидерство в чемпионате России. «Томь» в свою очередь находится в зоне вылета (15-е место).



Безвыигрышная серия «сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром», а «Томь» днем ранее примет грозненский «Терек».