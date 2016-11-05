Словацкий футболист сделал предложение судье перед стартом матча

Футболист клуба «Нижна» Любомир Важечка перед матчем пятого дивизиона чемпионата Словакии против «Татрана» сделал предложение руки и сердца боковому арбитру встречи Петре Лепачковой.

Словак подошёл к своей возлюбленной перед стартовым свистком и предложил выйти за него замуж, на что Петра ответила согласием.

Позже Лайсмен поделились фотографией инстаграме, подписав: «Это лучший день в моей жизни».

Напомним, матч завершился победой «Нижны» со счетом 3:1.