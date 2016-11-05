Словацкий футболист сделал предложение судье перед стартом матча
Футболист клуба «Нижна» Любомир Важечка перед матчем пятого
дивизиона чемпионата Словакии против «Татрана» сделал предложение руки и сердца
боковому арбитру встречи Петре Лепачковой.
Словак подошёл к своей
возлюбленной перед стартовым свистком и предложил выйти за него замуж, на
что Петра ответила согласием.
Позже Лайсмен поделились фотографией инстаграме, подписав: «Это лучший день в моей жизни».
Напомним, матч завершился
победой «Нижны» со счетом 3:1.
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