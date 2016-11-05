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Сергей Овчинников: Акинфеев получил порцию незаслуженной критики. Он выигрывает матчи в одиночку

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен в том, что голкипер Игорь Акинфеев в последние годы демонстрирует феноменальную игру.

- Когда человек постоянно выручает, находится на самом верху, всегда найдутся недоброжелатели. Будут считаться какие-то серии, которые не имеют значения, и уж точно нет никакого смысла о них так часто упоминать. Почему-то при этом умалчивается о десятках рекордов, которые Игорь поставил и продолжает ставить. Если вы говорите об одном антирекорде, извольте тогда сказать и обо всех остальных, со знаком «плюс». Но об этом как раз все молчат.

Если говорить не о цифрах, а об игре, я считаю, что два года назад Игорь получил большую порцию незаслуженной критики после чемпионата мира. Из-за одной-единственной ошибки его попытались уничтожить, но этого сделать не удалось, потому что Акинфеев — парень с сильным характером, он достойно вышел из ситуации. С точки зрения профессионала могу сказать следующее: два последних года Игорь не просто действует хорошо, он феноменален! Он выигрывает матчи в одиночку, а это самая высокая оценка вратаря, которая может быть у профессиональных тренеров.

Его мастерство необычайно высоко, а талант — безграничен. Я не придерживаюсь той теории, что людей нужно хвалить тогда, когда они заканчивают или умирают. Я на сто процентов уверен, что эта серия в Лиге чемпионов прервётся в нынешнем году. Желаю Игорю только здоровья, я очень рад, что он играет за ПФК ЦСКА, - цитирует Овчинникова официальный сайт красно-синих.

Напомним, Игорю Акинфееву не удается отыграть «на ноль» матч Лиги чемпионов с 2006 года (на этой неделе антирекордная серия достигла 41 матча).

6 ноября ЦСКА сыграет дома с «Амкаром» в 13-м туре чемпионата России.

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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