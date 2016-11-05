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Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче со Швецией

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь СКА Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Карьяла с командой Швеции.

Встреча в Хельсинки начнется сегодня в 14:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в первом матче турнира с финнами, который команда Олега Знарка выиграла со счетом 5:1, ворота россиян защищал Илья Сорокин.

Матч

Швеция - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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