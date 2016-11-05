Массимо Каррера: Мы хорошо сыграли, ребята отдали душу и сердце сегодня

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своих подопечных в Томске над «Томью» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

– Это была сложная игра – тяжелое поле. Мы хорошо сыграли, ребята отдали душу и сердце сегодня. Порой, чтобы выиграть нужна удача и мы ее, как всегда ищем, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Фернандо. После этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».