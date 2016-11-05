Сборная России пробилась в финал чемпионата мира по Overwatch

Команда сборной России по Overwatch вышла в финал Overwatch World Cup.



В четвертьфинальном матче россияне победили пятерку из Франции со счетом 2:1, а в полуфинальном матче обыграли сборную Финляндии со счетом 2:0.



В гранд-финале турнира сборная России встретится командой Южной Кореи. Матч состоится 5 ноября в 21:30 по МСК.

Чемпионат мира по Overwatch проходит в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США.

Запись полуфинального матча: