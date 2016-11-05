Сборная России пробилась в финал чемпионата мира по Overwatch
Команда сборной России по Overwatch вышла в финал Overwatch World Cup.
В четвертьфинальном матче россияне победили пятерку из Франции со счетом 2:1, а в полуфинальном матче обыграли сборную Финляндии со счетом 2:0.
В гранд-финале турнира сборная России встретится командой Южной Кореи. Матч состоится 5 ноября в 21:30 по МСК.
Чемпионат мира по Overwatch проходит в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США.
Запись полуфинального матча:
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