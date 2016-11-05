Болельщики «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы за помощь в очистке поля от снега
Около полусотни болельщиков «Луча-Энергии» помогли привести газон стадиона «Динамо» во Владивостоке в пригодное для игры состояние.
К очистке поля перед матчем 20-го тура первенства ФНЛ с «Кубанью» подключились и болельщики гостей.
За участие в работах фанаты «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы на домашние матчи клуба.
Начало игры было перенесено, однако в 12:00 по московскому времени команды все же вышли на поле.
Матч
Луч-Энергия - Кубань - 2:1 (0:0)
Место и дата
05 ноября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция
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