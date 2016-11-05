Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция0 : 0Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа1 : 2Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Болельщики «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы за помощь в очистке поля от снега

Источник:  ФК «Луч-Энергия»Комментарии

Около полусотни болельщиков «Луча-Энергии» помогли привести газон стадиона «Динамо» во Владивостоке в пригодное для игры состояние. 

К очистке поля перед матчем 20-го тура первенства ФНЛ с «Кубанью» подключились и болельщики гостей.

За участие в работах фанаты «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы на домашние матчи клуба.

Начало игры было перенесено, однако в 12:00 по московскому времени команды все же вышли на поле.

Матч

Луч-Энергия - Кубань - 2:1 (0:0)

Место и дата

05 ноября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Григорян: Матчем с «Нефтехимиком» доволен, но хотелось бы более убедительных победГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» в матче 20-го тура первенства ФНЛ.«Луч-Энергия» обыграл «Кубань» в ФНЛ«Луч-Энергия» дома взял верх над «Кубанью» (2:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.Вагиз Галиулин: «Сибирь» не будет сидеть в обороне в матче с «Тосно»Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча двадцатого тура ФНЛ против «Сибири».Гол Кацаева принес победу «СКА-Хабаровску» над «Нефтехимиком»В матче 20-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик».Начало матча «Луч-Энергия» – «Кубань» перенесено из-за снегопада (фото)Начало матча 20-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» - «Кубань» перенесено из-за снегопада во Владивостоке.Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов – об уходе из «Спартака», лидерстве красно-белых в РФПЛ и общении Дмитрия Аленичева с футболистами.«Динамо» – «Енисей». Начало текстовой трансляции – 16:00 мскВ субботу в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги сыграют московское «Динамо» и «Енисей» из Красноярска.ФНЛ. 20-й тур. «Тосно» - «Сибирь», «Динамо» - «Енисей» и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура Футбольной национальной лиги.Никита Чичерин: В матче с «Динамо» не станем вдесятером у своей штрафнойЭкс-защитник столичного «Динамо», ныне игрок «Енисея» Никита Чичерин поделился ожиданиями от предстоящего матча против бело-голубых, который пройдет в рамках 20-го тура первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: В Красноярске всегда очень много «доброжелателей» вокруг командыГлавный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов рассказал как для него складывалось начало работы в красноярской команде.Игроки московского «Динамо» провели урок физкультуры в школеФутболисты побывали в одной из столичных школ.РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за задолжености перед ЦСКАСегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором были приняты решения в отношении «Томи» и «Мордовии».День в истории. Евгению Бушманову - 45!День в истории. Евгению Бушманову - 45!Сегодня исполняется 45 лет главному тренеру «Спартака-2», бывшему защитнику сборной России по футболу Евгению Бушманову.Николай Южанин назначен главным тренером «Кубани»Новым главным тренером «Кубани» стал Николай Южанин. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Юрий Газзаев: Я знаю, кто снял то видеоГлавный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что знает кто выложил в сеть, на которой он ругается матом в раздевалке во время разбора матча своей команды.Дан Петреску назначен главным тренер клуба из ОАЭБывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску возглавил футбольный клуб «Аль-Наср» из Объединенных Арабских Эмиратов.Алексей Стрепетов: Расформировывать «Зенит-2» ни в коем случае нельзяБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о словах Мирчи Луческу по поводу расформирования «Зенита-2».Четырех фанатов «Факела» оштрафовали на три тысячи рублей за драку на матче с «Динамо»Центральный районный суд Воронежа оштрафовал четырех болельщиков «Факела», участвовавших в беспорядках на матче 17-го тура ФНЛ с московским «Динамо».Владислав Радимов: Если Луческу считает, что «Зенит-2» мешает первой команде, его надо расформироватьГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах Мирчи Луческу о второй команде сине-бело-голубых.Милевский – четвертый форвард «Тосно». Пять главных событий 19-го тура ФНЛМилевский – четвертый форвард «Тосно». Пять главных событий 19-го тура ФНЛ«Советский спорт» – о главных событиях очередного тура второй по значимости футбольной лиги России.

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение