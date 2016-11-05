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Валерий Петраков: Опять мы провалили середину и играли с большими ошибками

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Опять мы провалили середину и играли с большими ошибками. И Ковальчук, и Дроппа. В перерыве сделал замечание, ну на самом деле уже просто нет никаких сил поправлять чего-то, делать. Если есть желание – нужно выходить и играть. А они на пустом месте делают такой брак. Для команды премьер-лиги просто недопустимо. Не знаю с чем это связано. Просто катастрофический брак был, мы плохо выходили из обороны. Во втором тайме сделали замены по атаке и в середине и тем самым добавили в организации, стали обострять. Немножко не повезло в конце. Моменты были. У Тишкина хороший удар был, в любую сторону попади: вправо или влево, был бы гол, а так вратарь удачно сыграл», –  сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого матча команда из Томска расположилась в зоне вылета, на 15-м месте, имея в активе восемь очков. В следующем туре «Томь» 19 октября примет на своем поле «Терек».

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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