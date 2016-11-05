«Луч-Энергия» обыграл «Кубань» в ФНЛ
«Луч-Энергия» дома взял верх над «Кубанью» (2:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.
Первый мяч на 40-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Георгий Зотов.
На 51-й минуте Иван Столбовой удвоил преимущество своей команды. В конце матча Олег Алейник отквитал один мяч.
Дальневосточники с 26 очками поднялись на 8-е место, краснодарцы на данный момент идут 13-ми.
В следующем туре «Луч-Энергия» 9 ноября сыграет на выезде с «Факелом», а «Кубань» в тот же день примет «Спартак-2».
Матч
Луч-Энергия - Кубань - 2:1 (0:0)
Место и дата
05 ноября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически