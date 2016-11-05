Александр Мостовой: Не сомневаюсь, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил уверенность, которая появилась в игре красно-белых.

- Фернандо забил обычный спартаковский гол – большое количество передач и хороший последний пас от Дмитрия Комбарова. К тому же удар у бразильца грамотный сам по себе. Вообще, появилось ощущение, что «Спартак» выиграет в следующем матче. Если раньше любая следующая игра воспринималась неспокойно, то сейчас есть уверенность перед туром.



Не стоит сомневаться в том, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте. Думаю, что дальше так и будет продолжаться гонка между «Зенитом» и москвичами. Другие соперники уже отстают, - рассказал Мостовой.

Напомним, «Спартак» на выезде нанес поражение «Томи» в матче 13-го тура чемпионата России. Для красно-белых эта победа в первенстве стала четвертой кряду.

20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром».