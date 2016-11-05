Александр Мостовой: Не сомневаюсь, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил уверенность, которая появилась в игре красно-белых.
- Фернандо забил обычный спартаковский гол – большое количество передач и
хороший последний пас от Дмитрия Комбарова. К тому же удар у бразильца
грамотный сам по себе. Вообще, появилось ощущение, что «Спартак»
выиграет в следующем матче. Если раньше любая следующая игра
воспринималась неспокойно, то сейчас есть уверенность перед туром.
Не стоит сомневаться в том, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте. Думаю, что дальше так и будет продолжаться гонка между «Зенитом» и москвичами. Другие соперники уже отстают, - рассказал Мостовой.
Напомним, «Спартак» на выезде нанес поражение «Томи» в матче 13-го тура чемпионата России. Для красно-белых эта победа в первенстве стала четвертой кряду.
20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция