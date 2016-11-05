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Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атырау» и выйти в финал Кубка Казахстана

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана «Кайрат» победил «Атырау» со счетом 3:0.

За клуб из Алматы отличились Гафуржан Суюмбаев, Андрей Аршавин и Герсон Асеведо. На 88-й минуте победители остались вдесятером: прямую красную карточку получил нападающий Бауыржан Турысбек. В первом матче «Кайрат» также одержал победу – 1:0.

В другом полуфинале сыграют «Иртыш» и «Астана». Первая встреча закончилась домашним поражением павлодарцев (2:1), 6 ноября команды проведут ответный матч. Финал кубка пройдет в Астане 19 ноября.

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