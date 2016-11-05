Квинси Промес: Горжусь командой, мы двигаемся вперед

Вингер «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Томью» в 13-м туре чемпионата России.

«Горжусь командой. Мы двигаемся вперед», - написал Промес на своей странице в сети Instagram.



" Very proud of the team, we march on! " 🔴⚪️ #QP10 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Ноя 5 2016 в 3:06 PDT

Напомним, «Спартак» на выезде нанес поражение «Томи» в матче 13-го тура чемпионата России. Для красно-белых эта победа в первенстве стала четвертой кряду. Квинси Промес не играл в Томске из-за травмы.



20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром».