Квинси Промес: Горжусь командой, мы двигаемся вперед
Вингер «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Томью» в 13-м туре чемпионата России.
«Горжусь командой. Мы двигаемся вперед», - написал Промес на своей странице в сети Instagram.
Напомним, «Спартак» на выезде нанес поражение «Томи» в матче 13-го
тура чемпионата России. Для красно-белых эта победа в первенстве стала
четвертой кряду. Квинси Промес не играл в Томске из-за травмы.
20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция