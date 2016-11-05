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«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтов

Источник:  The SunКомментарии

Защитник «Атлетико» Диего Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» готовят предложение по 30-летнему защитнику сборной Уругвая в размере 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Годин в составе испанского клуба провел 46 матчей и отличился одним голом, двумя голевыми передачами, а также заработал шесть желтых карточек и одну красную.

В текущем сезоне уругваец сыграл 13 матчей за «Атлетико».

В октябре нынешнего года ФИФА опубликовала список из 30 претендентов на «Золото мяч», в который вошел Годин.

По данным transfermarkt.de, стоимость уругвайца составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что в минувшее летнее трансферное окно команда из Манчестера потратила более 200 миллионов евро на трансферы. Так игроками клуба стали: Златан Ибрагимович из «ПСЖ» (бесплатно), Генрих Мхитарян из дортмундской «Боруссии» (42 миллиона евро) и Поль Погба перешел из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро, Эрик Байи (38 миллионов) из «Вильярреала».

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