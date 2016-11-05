«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтов
Защитник «Атлетико» Диего
Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед»,
сообщает The Sun.
По информации источника, «красные
дьяволы» готовят предложение по 30-летнему защитнику сборной Уругвая в размере
30 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Годин в
составе испанского клуба провел 46 матчей и отличился одним голом, двумя
голевыми передачами, а также заработал шесть желтых карточек и одну красную.
В текущем сезоне уругваец
сыграл 13 матчей за «Атлетико».
В октябре нынешнего года ФИФА
опубликовала список из 30 претендентов на «Золото мяч», в который вошел Годин.
По данным transfermarkt.de, стоимость уругвайца составляет 40 миллионов евро.
Напомним, что в минувшее летнее трансферное окно команда из Манчестера потратила более 200 миллионов евро на трансферы. Так игроками клуба стали: Златан Ибрагимович из «ПСЖ» (бесплатно), Генрих Мхитарян из дортмундской «Боруссии» (42 миллиона евро) и Поль Погба перешел из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро, Эрик Байи (38 миллионов) из «Вильярреала».