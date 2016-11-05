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Александр Григорян: Матчем с «Нефтехимиком» доволен, но хотелось бы более убедительных побед

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» (1:0) в матче 20-го тура первенства ФНЛ.

«Соперник сегодня удивил тем, что сыграл в непривычную для себя схему с двумя нападающими и в три защитника. Только на старте чемпионата нижнекамцы играли таким образом. В основном же, «Нефтехимик» строил свою игру через продольные передачи, подбор и вылет группы игроков атаки, куда входили инсайды и крайние полузащитники. Всегда в атаку вылетали несколько человек и во многих матчах «Нефтехимику» просто элементарно не везло. С нами они игру построили по-другому - попытались через качественный контроль доставлять мяч на ударную позицию, но большую часть игры мы этому успешно препятствовали за счет качественного прессинга. В атакующих действиях мы уступили сами себе по сравнению с прошлым матчем.

Нам очень хотелось выиграть этот матч с более крупным счетом, и мы это обсуждали с футболистами. Почему мы должны выигрывать только один мяч, имея столько голевых моментов? Дело не только в реализации моментов, но и в агрессии. Например, сегодня хотелось бы отметить Казанкова, который провел, наверное, свой лучший матч. Сегодня мы можем себе позволить производить ротацию состава, чтобы в оптимальном состоянии подводить игроков к каждому матчу. Через 4 дня мы уже будем играть в Химках, которые уже 26 туров не знают поражений на своем поле, а потом опять через 4 дня мы должны принимать «Сибирь». Совершенно очевидно, что при таком графике состав должен подвергаться ротации. Матчем я в принципе доволен, но хотелось бы более убедительных по счету побед», - сказал Горигорян.

Напомним, после этого матча команда из Хабаровска с 31-м очком поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Александра Григоряна отправятся в Подмосковье, где 9 октября сыграют с «Химки».

Матч

СКА-Хабаровск - Нефтехимик - 1:0 (0:0)

Место и дата

05 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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