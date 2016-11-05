Virtus.Pro вышла плей-офф турнира ELEAGUE по CS:GO
Польский коллектив Virtus.Pro вышел в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Season 2 по Counter-Strike: Global Offensive.
В групповой стадии «медведи» победили команду Ninjas in Pyjamas со счетом 16:7 (de_cobble). Победа позволила выйти в плей-офф с первого места в группе B.
Стадия плей-офф запланирована на 29-30 ноября. Полуфиналы на 2 декабря. Гранд-финал пройдет 3 декабря.
ELEAGUE — телевизионная лига по Counter-Strike: Global Offensive. Она пройдет с 21 октября по 3 декабря в Атланте, США. Призовой фонд турнира составит 1,4 миллиона долларов.
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