Гол Казаева принес «Химкам» победу над «Тамбовом»
«Тамбов» дома уступил «Химкам» (0:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.
Единственный гол на 10-й минуте забил полузащитник гостей Ян Казаев.
«Тамбов» с 25 очками занимает на данный момент 11-е место, «Химки» - на 9-й строчке.
В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет 9 ноября на выезде с «Сибирью», а подопечные Александра Ирхина в тот же день встретятся дома со «СКА-Хабаровск».
Матч
Место и дата
05 ноября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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