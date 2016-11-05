Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Томью»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков после матча с «Томью» (1:0), который прошел в
рамках 13-го тура чемпионата России.
«С победой красно-белые, спасибо за поддержку. До свидания, Томск», - написал в инстаграме Глушаков.
Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Фернандо. После этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция