Виталий Дьяков: С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур

Защитник «Томи» Виталий Дьяков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 13-м туре чемпионата России.

«Сегодня мы проиграли заслуженно. С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур, суматоха. Расстроены и своей игрой, и результатом. Погода не помешала, даже наоборот, была нам на руку. Мы здесь живем и тренируемся, а у «Спартака» много бразильцев», - цитирует игрока «Чемпионат».

«Томь» с 8 очками занимает на данный момент 15-е, предпоследнее место, «Спартак» с 31 баллом продолжает лидировать в таблице первенства.