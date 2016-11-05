Виталий Дьяков: С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур
Защитник «Томи» Виталий Дьяков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 13-м туре чемпионата России.
«Сегодня мы проиграли заслуженно. С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур, суматоха. Расстроены и своей игрой, и результатом. Погода не помешала, даже наоборот, была нам на руку. Мы здесь живем и тренируемся, а у «Спартака» много бразильцев», - цитирует игрока «Чемпионат».
«Томь» с 8 очками занимает на данный момент 15-е, предпоследнее место, «Спартак» с 31 баллом продолжает лидировать в таблице первенства.
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция