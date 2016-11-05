Александр Селихов: Было бы очень интересно попробовать свои силы в Европы

Вратарь пермского «Амкара» Александр Селихов хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

- Несомненно, мне было бы очень интересно попробовать свои силы в Европе. Каждый игрок, который хочет стать сильнее, мечтает о переходе в европейский клуб. Я слежу за всеми топовыми чемпионатами, и в том числе за серией A. Это одна из лучших лиг в мире, - заявил Селихов.

Одновременно голкипер не стал комментировать информацию о возможности своего перехода в римский «Лацио».

Александр Селихов играет за «Амкар» с 2014 года. В нынешнем сезоне провел все 12 матчей команды в РФПЛ, пропустив 6 мячей.