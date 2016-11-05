Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо1 : 1Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов0 : 1Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Селихов: Было бы очень интересно попробовать свои силы в Европы

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

Вратарь пермского «Амкара» Александр Селихов хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

- Несомненно, мне было бы очень интересно попробовать свои силы в Европе. Каждый игрок, который хочет стать сильнее, мечтает о переходе в европейский клуб. Я слежу за всеми топовыми чемпионатами, и в том числе за серией A. Это одна из лучших лиг в мире, - заявил Селихов.

Одновременно голкипер не стал комментировать информацию о возможности своего перехода в римский «Лацио».

Александр Селихов играет за «Амкар» с 2014 года. В нынешнем сезоне провел все 12 матчей команды в РФПЛ, пропустив 6 мячей.

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Локо» и «Анжи» сыграют вничью«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Локо» и «Анжи» сыграют вничьюПрогноз «Советского спорта» на матчи 13-го тура РФПЛ.Руководство «Интера» планирует вернуть в команду МоуриньюЖозе Моуринью по окончании сезона-2016/17 может вернуться на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Tuttosport.Серия А. 12-й тур. «Торино» - «Кальяри», «Наполи» - «Лацио» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Италии.Пиоли – фаворит в борьбе за пост главного тренера «Интера»Новым главным тренером миланского «Интера», вероятнее всего, станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пиоли и Гарсия Тораль прибыли в Милан на переговоры с руководством «Интера»В Милан прибыли Стефано Пиоли и Марселино Гарсия Тораль, которые претендуют на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Хиддинк откажется от переговоров с «Интером»Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, вероятнее всего, не займет пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Гаджи Гаджиев: Анене и Прокофьев не тренировались перед матчем с ЦСКАНакануне матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА тренировку «Амкара» пропустили Чума Анене и Станислав Прокофьев. Об этом сообщил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.Алан Дзагоев: Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще разПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Также он выразил уверенность, что его команда преодолеет непростую ситуацию.Школьники посетили тренировку «Амкара» (видео)Ученики пермской школы №145 посетили тренировку футбольного клуба «Амкар».Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клубаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.Андрей Каряка: ЦСКА остается одной из сильнейших команд страныСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с ЦСКА.Мауро Икарди: Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера»Нападающий «Интера» Мауро Икарди посетовал на судьбу после поражения команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.Понтус Вернблум: ЦСКА способен изменить ситуацию в матче с «Амкаром»Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.Гаджи Гаджиев: Хотелось бы, чтобы Брайан Идову выступал за сборную РоссииГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что нигерийский защитник пермского клуба Брайн Идову усилил бы сборную России.Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную НигерииЗащитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.Гус Хиддинк может возглавить «Интер»Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может стать наставником миланского «Интера».Станислав Черчесов: Джикия с первого дня в нашем расширенном спискеГлавный тренер сборной России прокомментировал вызов в сборную России защитника «Амкара» Георгия Джикии.«Интер» подтвердил отставку де БураГолландский специалист Франк де Бур официально покинул пост пост наставника миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Лацио
Лациокалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение