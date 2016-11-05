Дмитрий Комбаров: Сейчас мы с братом в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместе

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 13-го тура чемпионата России с «Томью» (0:1) опубликовал фотографию с братом Кириллом, который выступает за томский клуб.

«Сейчас мы в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместе!», - написал в инстаграме защитник «Спартака».

Сейчас мы в разных командах, но несмотря ни на что - МЫ ВМЕСТЕ!🙏 Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Ноя 5 2016 в 3:41 PDT

Единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Фернандо. После этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».

Напомним, сегодня Дмитрий провел 400-й матч в своей карьере.