Дмитрий Комбаров: Сейчас мы с братом в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместе
Защитник «Спартака» Дмитрий
Комбаров после матча 13-го тура чемпионата России с «Томью» (0:1) опубликовал
фотографию с братом Кириллом, который выступает за томский клуб.
«Сейчас мы в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместе!», - написал в инстаграме защитник «Спартака».
Единственный гол в матче
забил полузащитник красно-белых Фернандо. После этого матча «Спартак» лидирует
в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября
примет на своем поле «Амкар».
Напомним, сегодня Дмитрий провел 400-й матч в своей карьере.
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция