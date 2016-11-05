Аксель Витсель: Благодаря «Бенфике» в Европе знают мое имя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о переходе из «Стандарта» в «Бенфику», а также поделился мнением о переезде из Португалии в Россию.

- После 5-6 лет в «Стандарде» я решил рискнуть и перебраться за границу, хотелось повысить уровень своей игры. «Бенфика» сделала предложение, для меня это был наилучший вариант. Меня тепло встретили в команде партнеры, тренеры, болельщики. Мне действительно все нравилось в Португалии, я серьезно прибавил. Благодаря «Бенфике» в Европе знают мое имя.

Поначалу в «Зените» было тяжело, я уехал из замечательного Лиссабона в Россию. Да, летом здесь жарко, но зимой температура падает до «–20». Это очень сурово, - приводит слова Витселя официальный сайт УЕФА.

Напомним, Витсель – воспитанник льежского «Стандарта». За бельгийский клуб, из которого в 2011 году он перешел в «Бенфику», полузащитник провел 146 матчей, забил 32 гола. За команду из Лиссабона 27-летний футболист сыграл один сезон-2011/12 – на счету Витселя 32 встречи и три гола.

Летом 2012 года игрока сборной Бельгии купил «Зенит», заплатив за него 40 миллионов евро. В 174 матчах за сине-бело-голубых Витсель забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.