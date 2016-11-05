Елена Исинбаева: Работая в комиссии спортсменов МОК, буду набираться опыта

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Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛА Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА.

Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.

Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала! Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.

Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за Рио Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Павел Колобков: Сигналов об отмене зимних международных соревнований в России пока нет Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что пока не поступало тревожных сигналов об отмене зимних международных соревнований на территории России в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

Михаил Мамиашвили: Без идеологии побеждать нельзя Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».

Михаил Мамиашвили: Исинбаева – лицо легкой атлетики, а ее не допустили на Олимпиаду Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.

Александр Жуков собирается остаться членом МОК Несмотря на то что, Александр Жуков выразил желание оставить пост президента ОКР, он собирается остаться в руководстве МОК.

Елена Исинбаева: Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член международного олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о первом заседании МОК в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября.

Павел Колобков: Нам важно иметь доверительные отношения с МОК, МПК и WADA Министр спорта России Павел Колобков обозначил задачи, которые стоят перед ним на новом посту.

Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю команду Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.

МОК не будет лишать погибшего российского борца Кудухова серебра ОИ-2012 Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать погибшего российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.

Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОК Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.

Елена Исинбаева: Назначения Колобкова и Мутко благополучно скажутся на развитии спорта в России Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Аухадов не будет оспаривать решение МОК о лишении его медали ОИ-2012 Российский тяжелоатлет Апти Аухадов не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета о лишении его серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне.

МОК лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебра Олимпиады-2012 Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат российского тяжелоатлета Апти Аухадова на Играх 2012 года в Лондоне и лишил его серебряной медали, завоеванной в весовой категории до 85 кг. Об этом говорится на официальном сайте МОК.

МОК опроверг информацию о возможном включении спортивного рыболоства в программу Игр-2020 Пресс-служба Международного олимпийского комитета прокомментировала информацию о возможном включении спортивного рыболовства в программу летних Игр в Токио 2020 года.

Танцы на шесте могут войти в олимпийскую программу Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала официальный заявку в Международный олимпийский комитет.