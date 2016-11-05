Елена Исинбаева: Работая в комиссии спортсменов МОК, буду набираться опыта
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о начале своей работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.
- Ожидается вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов. Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной, - заявила Исинбаева.
Напомним, 2 ноября Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА. Выборы главы федерации состоятся 9 декабря.
Оппонентом Исинбаевой будет другой олимпийский чемпион, бывший прыгун в высоту Андрей Сильнов.
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