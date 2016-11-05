Илья Воробьев: Послечемпионское похмелье мы сняли очень хорошо

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что неудачный старт команды в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ благотворно повлиял на ее выступление в дальнейшем.

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел четыре поражения в первых пяти матчах сезона. На данный момент «Металлург» находится на третьем месте в Восточной конференции.

«Это марафон из 60 матчей, его надо пройти. Есть травмы игроков, взлеты и падения, все зависит от многих вещей. Послечемпионское похмелье таким образом мы сняли очень хорошо: мы понимали, что оно должно быть. Без падений не бывает и взлетов, так что работаем дальше: когда все гладко, то это тоже не совсем хорошо», - цитирует Воробьева ТАСС.