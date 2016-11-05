ФК «Крылья Советов»: Газон на «Металлурге» в идеальном состоянии
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что поле домашнего стадиона команды подготовлено для проведения матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом».
Напомним, накануне сообщалось, что газон покрыт снегом.
Встреча начнется сегодня в 16:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Службы стадиона готовили поле всю ночь и сейчас газон на "Металлурге" в идеальном состоянии для проведения матча pic.twitter.com/HFRZnSHqSw— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 5 ноября 2016 г.
Матч
Крылья Советов - Урал - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Коробов 22 (0:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко, Молло, Башкиров, Паскуато, Корниленко
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу, Чантурия
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция