Дубль Кетова принес СКА победу над «Спартаком» в контрольном матче
Петербургский СКА обыграл «Спартак» в товарищеском матче, который прошел в рамках сбора в Новогорске.
В составе армейцев дважды отличился Евгений Кетов, также отметились Сергей Плотников и Александр Дергачев, за красно-белых единственную шайбу забросил Райан Стоа.
Напомним, ближайший матч в КХЛ петербуржцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», спартаковцы днем ранее в Новосибирске встретятся с «Сибирью».
В турнирной таблице Западной конференции команда Олега Знарка лидирует после 27 матчей с 67 очками, «Спартак», проведя на две игры меньше, идет на одиннадцатой строчке с 32 очками.
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