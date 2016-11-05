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«Терек» – «Зенит». Гарсия полетел в Грозный, Шатов, Новосельцев и Ломбертс – нет

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» взял 18 футболистов на матч 13 тура чемпионата России против «Терека».

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов. 

Защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Артур Юсупов.

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Отметим, голкипер Игорь Обухов уже находится в Грозном в составе молодежной команды. 

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

В турнирной таблице РФПЛ грозненцы идут на четвертом месте, имея в активе 21 очко, петербуржцы занимают вторую строчку с 27 очками.

В последней встрече, которая прошла в ноябре 2015 года, победу одержала команда Рашида Рахимова со счетом 4:1 – дублями отметились Мацей Рыбусь и Магомед Митришев, в составе сине-бело-голубых забил Халк.

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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