«Терек» – «Зенит». Гарсия полетел в Грозный, Шатов, Новосельцев и Ломбертс – нет
Тренерский штаб «Зенита» взял 18 футболистов на матч 13 тура чемпионата России против «Терека».
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов.
Защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.
Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Артур Юсупов.
Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Отметим, голкипер Игорь Обухов уже находится в Грозном в составе молодежной команды.
Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
В турнирной таблице РФПЛ грозненцы идут на четвертом месте, имея в активе 21 очко, петербуржцы занимают вторую строчку с 27 очками.
В последней встрече, которая прошла в ноябре 2015 года, победу одержала команда Рашида Рахимова со счетом 4:1 – дублями отметились Мацей Рыбусь и Магомед Митришев, в составе сине-бело-голубых забил Халк.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция