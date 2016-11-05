Спортивный директор «Томи»: В клубе с мая нет финансирования, обстановка никакая

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал поражение команды в матче со «Спартаком» (0:1) и посетовал на финансовые проблемы клуба.

- Если команда проиграла, значит не была выполнена установка на матч. В конце второго тайма могли сравнять, но чуть-чуть не повезло. В какой-то степени погодные условия оказали влияние: иностранцам было непривычно. Поле было не в идеальном состоянии, как отметили представители «Спартака» на предматчевой тренировке.



Главная задача, которая сейчас стоит перед «Томью», – сохранить место в РФПЛ. Впереди будет несколько выходных, кто-то уезжает в сборную.



О трансферном окне и усилениях сейчас сложно думать. В клубе с мая нет финансирования. Президент обещал, что в ноябре эти вопросы решат, но пока обстановка никакая. Ноябрь наступил, ждем решения. После будем думать, как дальше жить, - рассказал Кудряшов.

Сегодня безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

«Томь» находится в зоне вылета, занимая 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.