Спортивный директор «Томи»: В клубе с мая нет финансирования, обстановка никакая
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал поражение команды в матче со «Спартаком» (0:1) и посетовал на финансовые проблемы клуба.
- Если команда проиграла, значит не была выполнена установка на матч. В
конце второго тайма могли сравнять, но чуть-чуть не повезло. В какой-то
степени погодные условия оказали влияние: иностранцам было непривычно.
Поле было не в идеальном состоянии, как отметили представители
«Спартака» на предматчевой тренировке.
Главная задача, которая сейчас стоит перед «Томью», – сохранить место в РФПЛ. Впереди будет несколько выходных, кто-то уезжает в сборную.
О трансферном окне и усилениях сейчас сложно думать. В клубе с мая нет финансирования. Президент обещал, что в ноябре эти вопросы решат, но пока обстановка никакая. Ноябрь наступил, ждем решения. После будем думать, как дальше жить, - рассказал Кудряшов.
Сегодня безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.
«Томь» находится в зоне вылета, занимая 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция