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Спортивный директор «Томи»: В клубе с мая нет финансирования, обстановка никакая

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал поражение команды в матче со «Спартаком» (0:1) и посетовал на финансовые проблемы клуба. 

- Если команда проиграла, значит не была выполнена установка на матч. В конце второго тайма могли сравнять, но чуть-чуть не повезло. В какой-то степени погодные условия оказали влияние: иностранцам было непривычно. Поле было не в идеальном состоянии, как отметили представители «Спартака» на предматчевой тренировке.

Главная задача, которая сейчас стоит перед «Томью», – сохранить место в РФПЛ. Впереди будет несколько выходных, кто-то уезжает в сборную.

О трансферном окне и усилениях сейчас сложно думать. В клубе с мая нет финансирования. Президент обещал, что в ноябре эти вопросы решат, но пока обстановка никакая. Ноябрь наступил, ждем решения. После будем думать, как дальше жить, - рассказал Кудряшов.

Сегодня безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

«Томь» находится в зоне вылета, занимая 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция


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