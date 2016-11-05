Гол Набиуллина принес победу «Рубину» в матче с «Уфой»
В матче 13-го тура чемпионата России «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.
Счет в матче открыл нападающий гостей Жонатас, реализовав пенальти на 18-й минуте. Спустя десять минут
Рубен Рочина удвоил преимущество казанской команды. На последней минуте
первого тайма полузащитник уфимской команды Дмитрий Сысуев отыграл один мяч.
Во второй половине встречи, на
49-й минуте Дмитрий Стоцкий сравнял счет в матче. Три минуты понадобилась
Эльмиру Набиуллину, чтобы вновь вывести «Рубин» вперед.
Стоит отметить, что почти весь
матч хозяева поля провели в меньшинстве. Голкипер Гиорги Шелия на 8-й минуте
покинул поле, получив красную карточку за удар по лицу соперника. Его партнер
по команде Азамат Засеев на 86-й минуте схватил руками убегавшего оппонента и получив вторую
желтую карточку, отправился вслед за вратарем своего клуба.
На 60-й минуте арбитр встречи
назначил в ворота казанцев пенальти, но нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр
Игбун не реализовал возможность, послав мяч в правый от себя угол, где Сергей
Рыжиков парировал удар.
После этого матча команда из
Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора
Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков.
В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».
Матч
Голы
Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).
Состав
Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)
Незабитые пенальти
Игбун (Уфа), 60
Предупреждения:
Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89
Удаления:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция