Гол Набиуллина принес победу «Рубину» в матче с «Уфой»

В матче 13-го тура чемпионата России «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл нападающий гостей Жонатас, реализовав пенальти на 18-й минуте. Спустя десять минут Рубен Рочина удвоил преимущество казанской команды. На последней минуте первого тайма полузащитник уфимской команды Дмитрий Сысуев отыграл один мяч.

Во второй половине встречи, на 49-й минуте Дмитрий Стоцкий сравнял счет в матче. Три минуты понадобилась Эльмиру Набиуллину, чтобы вновь вывести «Рубин» вперед.

Стоит отметить, что почти весь матч хозяева поля провели в меньшинстве. Голкипер Гиорги Шелия на 8-й минуте покинул поле, получив красную карточку за удар по лицу соперника. Его партнер по команде Азамат Засеев на 86-й минуте схватил руками убегавшего оппонента и получив вторую желтую карточку, отправился вслед за вратарем своего клуба.

На 60-й минуте арбитр встречи назначил в ворота казанцев пенальти, но нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр Игбун не реализовал возможность, послав мяч в правый от себя угол, где Сергей Рыжиков парировал удар.

После этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».