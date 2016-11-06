НБА. «Сан-Антонио» проиграл «Клипперс», «Филадельфия» уступила «Кливленду» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
6 ноября
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Кливленд - 101:102
Место и дата
06 ноября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Милуоки - Сакраменто - 117:91
Место и дата
06 ноября 03:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Сан-Антонио - Клипперс - 92:116
Место и дата
06 ноября 03:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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