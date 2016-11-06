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НБА. «Сан-Антонио» проиграл «Клипперс», «Филадельфия» уступила «Кливленду» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

6 ноября

Матч

Детройт - Денвер - 103:86

Место и дата

06 ноября 02:00, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция

Матч

Индиана - Чикаго - 111:94

Место и дата

06 ноября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Орландо - Вашингтон - 88:86

Место и дата

06 ноября 02:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Кливленд - 101:102

Место и дата

06 ноября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Атланта - Хьюстон - 112:97

Место и дата

06 ноября 02:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Милуоки - Сакраменто - 117:91

Место и дата

06 ноября 03:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Антонио - Клипперс - 92:116

Место и дата

06 ноября 03:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

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