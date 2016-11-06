«Терек» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Грозном на
«Ахмат Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Зенита» было 28 очков. Он занимал второе место в турнирной таблице. У «Терека» было 21 очко. Он шел четвертым.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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