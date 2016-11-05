Массимо Каррера: Поединки с такими соперниками, как «Томь», всегда сложные

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0).

- Было нелегко играть при минус четырнадцати градусах на замерзшем поле, - говорит Каррера. - Почти весь матч, за исключением последних пяти минут, мы демонстрировали достойный футбол, создавали голевые моменты. А в концовке нам немного повезло. Поединки с такими соперниками, как «Томь», всегда сложные. Рад, что наши ребята прибавляют с каждым днем. Доволен тем, что после встречи с ЦСКА футболисты не потеряли мотивацию, не расслабились. Поздравляю их с победой.



- Вы в первый раз работали с командой в таких погодных условиях?

- Да. И потому предупредил своих игроков, что матч будет непростым. На бумаге, исходя из турнирной таблицы, такие встречи могут показаться легкими. На самом же деле это обманчивое впечатление. На деле все происходит иначе. Все гораздо труднее, - приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Фернандо. После этого матча «Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. В следующем туре столичный клуб 20 ноября примет на своем поле «Амкар».