«Ростов» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют «Ростов» и тульский «Арсенал».
Их матч пройдет в Ростове-на-Дону
на стадион «Олимп-2» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Ростова» было 17 очков. Он занимал седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Арсенала» было девять очков. Он шел 14-м.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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