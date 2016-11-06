«Ростов» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и тульский «Арсенал».

Их матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадион «Олимп-2» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Ростова» было 17 очков. Он занимал седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Арсенала» было девять очков. Он шел 14-м.