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Луиш Нету: Надеюсь, мне удастся завоевать еще много титулов с «Зенитом»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением об игре команды в последних матчах, а также рассказал о своем будущем в петербургском клубе.

- Это нормально, что в течение сезона происходят подъемы и спады. Такое может происходить по разным причинам, в том числе потому, что чем дальше, тем серьезнее борьба за титул. И конечно, соперники оставляют нам меньше свободного пространства.

Я недавно продлил контракт еще на год и очень рад этому. В «Зените» я счастлив, мне нравится здесь жить и играть. Надеюсь, мне удастся завоевать еще много титулов с «Зенитом», - приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».

Напомним, Нету перешел в «Зенит» в 2013 году из итальянской «Сиены». Всего за петербургский клуб португалец провел 131 матч, забил один гол и получил 43 желтых карточки. Контракт 28-летнего футболиста истекает 30 июня 2019 года.

В составе «Зенита» Нету стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды Суперкубка страны (2015, 2016).

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут в РФПЛ против «Терека» 6 ноября. Матч в Грозном начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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