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ЦСКА – «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский ЦСКА и пермский «Амкар».

Их матч пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 20 очков. Он шел шестым.

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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