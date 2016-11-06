ЦСКА – «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют московский ЦСКА и пермский «Амкар».
Их матч пройдет в Москве на
«Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 20 очков. Он шел шестым.
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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