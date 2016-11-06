ЦСКА – «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский ЦСКА и пермский «Амкар».

Их матч пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 20 очков. Он шел шестым.