Василий Ломаченко: Ковалев против Головкина? Не знаю, кто победит, и не думаю, что такой бой возможен

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко будет болеть за чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева в его поединке с Андре Уордом.

- Конечно, я переживаю за Сергея Ковалева. Но о результате боя с Уордом говорить сложно. Надеюсь, что победителем будет Сергей.



Ковалев против Головкина? Я не думаю, что такой бой возможен. Но если это случится... Даже не знаю, что сказать, и кто победит, - цитирует Ломаченко ESNEWS.

Напомним, бой Сергея Ковалева с Андре Уордом за чемпионские пояса WBA, IBF и WBO состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.

Василий Ломаченко 26 ноября проведет поединок с ямайцем Николасом Уолтерсом.

