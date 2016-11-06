«Краснодар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Оренбург».

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе одноименного клуба и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Краснодара» было 20 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Оренбурга» было 10 очков. Он шел 12-м.