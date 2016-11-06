«Краснодар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В воскресенье в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Оренбург».
Их матч пройдет в Краснодаре на
новом стадионе одноименного клуба и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Краснодара» было 20 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Оренбурга» было 10 очков. Он шел 12-м.
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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