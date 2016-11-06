Чехия – Россия. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В воскресенье в матче третьего
тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Чехии и России.
Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что ранее в матчах Кубка Карьяла россияне обыграли финнов (5:1) и шведов (3:2). Чехи также одолели шведов (6:3) и финнов (5:3).
Матч
Место и дата
06 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция
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