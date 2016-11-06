Чехия – Россия. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В воскресенье в матче третьего тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Чехии и России.

Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что ранее в матчах Кубка Карьяла россияне обыграли финнов (5:1) и шведов (3:2). Чехи также одолели шведов (6:3) и финнов (5:3).