«Севилья» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
В воскресенье в матче 11-го тура
чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Барселона».
Их матч пройдет в Севилье на
стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у «Барселоны» было 22 очка. Она занимала второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Севильи» было 21 очко. Она шла четвертой.
Матч
Место и дата
06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
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