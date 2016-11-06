«Севилья» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Барселона».

Их матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Барселоны» было 22 очка. Она занимала второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Севильи» было 21 очко. Она шла четвертой.