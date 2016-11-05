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Валерий Петраков: Не знаю почему, но слова мои не очень доходят до игроков «Томи»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

- Хочу поблагодарить всех: люди пошли нам сегодня навстречу, приложили титанические усилия: «Томскводоканал» и работники стадиона, чтобы подготовить поле и стадион, чтобы команды ни в чем не нуждались. Спасибо им за то, что они сделали для подготовки к матчу.

Мы наступаем на те же грабли, пытались немножко поменять игру в середине поля, но как видно ни Дроппа, ни Ковальчук с этими обязанностями просто не справляются. И вдобавок ко всему у нас оборона, особенно в первом тайме, играла не так, как нужно. Попов, Мельгарехо, Зе Луиш - отскакивали и принимали мячи в любой части поля, и возле наших ворот и в середине. Об этом говорили и предупреждали перед матчем, и просили, чтобы и Дьяков, и любой из трех центральных защитников играли плотно, выдвигались, но не знаю почему, но слова мои не очень доходят. Ну и конечно, второй матч у Ковальчука и Дроппа просто провальные матчи, особенно по первому тайму. Во втором тайме немножко перестроились и выпустили фланговых атакующих игроков - и Пугина, и Попова, а Баляйкина в большей степени перевели в середину, так, вроде, кое-что наладилось, но этого мало, нужно играть в такой футбол - в коллективный, агрессивный - 90 минут, а не фрагментарно.

Могли, будь чуть-чуть поудачливее, и забить мяч - неплохие подходы были во втором тайме, и сыграть вничью, но само содержание игры не порадовало.

- Что с Огненом Враньешом, известен характер повреждения?
- Не могу вам сказать, я еще не разговаривал с докторами. Или ушиб или растяжение. Жалко, так как Огнен должен был ехать и играть за сборную, но дай бог, чтобы все обошлось.

- Кто из травмированных будет примерно готов к матчу с «Тереком»?
- Надеюсь, что будет готов Бордачев. Надеюсь, что будет полностью готов Пугин. Думаю, что приведен себя в порядок после микротравмы Касьян. По Самодину не могу сказать, как он объясняет, что по холодной погоде у него рецидивы возникают, и проблема с двуглавой мышцой, и он не может в полную тренироваться и играть.

- В первом тайме у вас было две хороших возможностей для удара – Погребняк и Дьяков, почему они не били? Это желание доиграть до верного, или это боязнь какая-то?
- Хороший и интересный вопрос. Для того, чтобы бить по воротам и играть остро, нужен хороший потенциальный нападающий, у которого это в крови, который должен являться немножко эгоистом. Но глядя, как у нас нападающие распоряжаются мячом, у меня возникают такие же вопросы, как и у вас. Когда перед тобой один защитник, наверное, любой из нормальных нападающих этот момент доводил бы до конца и реализовывал, не то, чтобы кому-то отдать, а сам, брал бы игру на себя, а когда Погребняк так распоряжается моментами – это несерьезно. Люди претендуют на многое, но пользы клубу приносят очень мало, - приводит слова тренера официальный сайт томичей.

После этого матча команда из Томска расположилась в зоне вылета, на 15-м месте, имея в активе восемь очков. В следующем туре «Томь» 19 октября примет на своем поле «Терек». 

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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