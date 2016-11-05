Боброва и Соловьев выиграли российский этап Гран-при в танцах на льду
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали победителями «Кубка Ростелеком»-2016 в танцах на льду.
Олимпийские чемпионы Сочи-2016 получили абсолютно лучшую сумму баллов за произвольную программу (111,76), что позволило им обойти американский и канадский дуэты.
Сегодня на московском льду также завершатся соревнования мужчин и женщин в одиночном разряде, а также спортивных пар.
Москва
«Кубок Ростелеком»
Третий Этап Гран-при
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 186,68 (личный рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 182,13
3. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 178,57
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 179,45
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 156,95
6. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 153,92
7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Серенсен (Дания) – 152,52
8. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 143,90
9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 133,37
10. Виктория Ковалева – Юрий Беляев (Белоруссия) – 129,55.