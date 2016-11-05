Защитник Григорьев станет игроком «Адмирала»
Защитник Михаил Григорьев в ближайшее время подпишет контракт с «Адмиралом», сообщает «Чемпионат».
Нынешний сезон 25-летний игрок начал в «Локомотиве». Он провел за ярославцев несколько игр, а затем отправился в тренировочный лагерь «Калгари». Однако контрактного предложения от канадского клуба россиянин не получил.
В КХЛ у Григорьева есть опыт выступления за «Торпедо», «Барыс» и «Салават Юлаев».
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