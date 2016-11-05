Защитник Григорьев станет игроком «Адмирала»

Защитник Михаил Григорьев в ближайшее время подпишет контракт с «Адмиралом», сообщает «Чемпионат».

Нынешний сезон 25-летний игрок начал в «Локомотиве». Он провел за ярославцев несколько игр, а затем отправился в тренировочный лагерь «Калгари». Однако контрактного предложения от канадского клуба россиянин не получил.

В КХЛ у Григорьева есть опыт выступления за «Торпедо», «Барыс» и «Салават Юлаев».