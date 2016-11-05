«Спартак» превзошел «Томь» по всем статистическим показателям
В матче 13-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Томь» – 1:0.
По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 61% против 39%, нанес больше ударов по воротам – 14 (8 в створ) против 6 (2), сделал больше передач – 564 (точность – 82%) против 391 (72%), совершил больше обводок – 39 (удачные – 59%) против 37 (59%). В матче было зафиксировано 212 единоборств, команды выиграли по 50% дуэлей.
Добавим, что игроки «Спартака» выполнили 1026 технико-тактических действий (эффективность – 74%). Показатель игроков «Томи» – 848 (68%).
Футбол в ледниковый период. Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция