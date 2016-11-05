Артем Ребров: Очень рад, что в моей биографии была «Томь»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча против «Томи» в 13-м туре чемпионата России (1:0) пожелал соперникам успехов в дальнейшем. Напомним, ранее Ребров выступал за «Томь» в 2008 году.

«Я очень рад, что в моей футбольной биографии была томская «Томь». Пусть это и была кратковременная командировка в аренду, и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл «этот московский вратарь», но именно здесь состоялся мой дебют в ПЛ.

На этом мои выступления за клуб и закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча, знакомство с моей супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии (я в Томске, Катя в Москве). Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни! Спасибо Томску и успехов «Томи»! С победой. Спасибо за поддержку!», – написал Ребров в своем Instagram.

«Спартак» довел встречу до победы и упрочил свое лидерство в чемпионате России. «Томь» в свою очередь находится в зоне вылета (15-е место). Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром», а «Томь» днем ранее примет грозненский «Терек».