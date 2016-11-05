Артем Ребров: Очень рад, что в моей биографии была «Томь»
Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча против «Томи» в 13-м туре чемпионата России (1:0) пожелал соперникам успехов в дальнейшем. Напомним, ранее Ребров выступал за «Томь» в 2008 году.
«Я очень рад, что в моей футбольной биографии была томская «Томь». Пусть это и была кратковременная командировка в аренду, и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл «этот московский вратарь», но именно здесь состоялся мой дебют в ПЛ.
На этом мои выступления за клуб и
закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча, знакомство с моей
супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии (я в Томске, Катя в Москве).
Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни!
Спасибо Томску и успехов «Томи»! С победой.
Спасибо за поддержку!», – написал Ребров в своем Instagram.
«Спартак» довел встречу до победы и упрочил свое лидерство в чемпионате России. «Томь» в свою очередь находится в зоне вылета (15-е место). Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.
20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром», а «Томь» днем ранее примет грозненский «Терек».
Я очень рад, что в моей футбольной биографии была Томская "Томь". Пусть это и была кратковременная командировка в аренду и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл "этот московский вратарь", но именно здесь состоялся мой дебют в ПЛ. На этом мои выступления за клуб и закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча, знакомство с моей супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии(я в Томске, Катя в Москве). Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни!!!🙈 спасибо Томску и успехов "Томи"!!! 🔴⚪️ с победой. Спасибо за поддержку!!! #ребров32#томьспартак#ребятамолодцы
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция