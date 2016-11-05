«Томь» – «Спартак». Фернандо сделал больше всех передач и стал самым бьющим игроком матча

Дмитрий Комбаров: Сейчас мы с братом в разных командах, но несмотря ни на что – мы вместе

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча 13-го тура чемпионата России с «Томью» (0:1) опубликовал фотографию с братом Кириллом, который выступает за томский клуб.