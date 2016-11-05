«Томь» – «Спартак». Фернандо сделал больше всех передач и стал самым бьющим игроком матча
В матче 13-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Томь» – 1:0.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Фернандо – 4 удара (3 в створ). Кроме того, бразилец совершил наибольшее количество передач – 83 (точность – 93%). Лучшими в острых передачах стали Попов и Зе Луиш – по 4 паса. Ивелин был точнее – 3 точных против 1 у нападающего «Спартака». В единоборства чаще всех вступал Жиров – 32 (выиграл 53%). Самым активным в дриблинге был Попов – 9 обводок (8 удачных).
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Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция