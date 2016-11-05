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«Томь» – «Спартак». Фернандо сделал больше всех передач и стал самым бьющим игроком матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 13-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Томь» – 1:0.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Фернандо – 4 удара (3 в створ). Кроме того, бразилец совершил наибольшее количество передач – 83 (точность – 93%). Лучшими в острых передачах стали Попов и Зе Луиш – по 4 паса. Ивелин был точнее – 3 точных против 1 у нападающего «Спартака». В единоборства чаще всех вступал Жиров – 32 (выиграл 53%). Самым активным в дриблинге был Попов – 9 обводок (8 удачных).

Футбол в ледниковый период. Колонка Михаила Борзыкина

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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