Виктор Гончаренко: У «Уфы» есть характер
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тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Рубином»
в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом
2:3.
«Игра получилось интересной. Очень высокий градус игры был,
много моментов. У команды есть характер, потому что, оставшись сначала
вдесятером, а потом вдевятером, мы всё равно шли в атаку в надежде отыграться.
Мы могли сравнять счёт.
Меня
очень расстроили наши второй и третий пропущенные голы. За то, что играешь
лучше, очков не дают, надо забивать свои моменты», — цитирует Гончаренко
официальный сайт «Уфы» со ссылкой на эфир телеканала «Наш Футбол».
После этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков. В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».
Матч
Голы
Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).
Состав
Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)
Незабитые пенальти
Игбун (Уфа), 60
Предупреждения:
Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89
Удаления:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция