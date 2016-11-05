Виктор Гончаренко: У «Уфы» есть характер

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Рубином» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Игра получилось интересной. Очень высокий градус игры был, много моментов. У команды есть характер, потому что, оставшись сначала вдесятером, а потом вдевятером, мы всё равно шли в атаку в надежде отыграться. Мы могли сравнять счёт.

Меня очень расстроили наши второй и третий пропущенные голы. За то, что играешь лучше, очков не дают, надо забивать свои моменты», — цитирует Гончаренко официальный сайт «Уфы» со ссылкой на эфир телеканала «Наш Футбол».

После этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков. В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».