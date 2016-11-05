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В интернете опубликовали фото новой формы сборной России

Источник:  Footy HeadlinesКомментарии

Портал Footyheadlines.com представил изображение новой домашней формы сборной России по футболу. 

Ожидается, что официальная презентация комплекта состоится в ближайшее время. Форма сделана фирмой Adidas в стиле ретро.

Сборная России будет играть в этих цветах на Кубке Конфедераций. Турнир пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июня 2017 года.

Напомним, 10 ноября команда Станислава Черчесова сыграет в Дохе товарищеский матч со сборной Катара. А 15 ноября в Грозном россияне сыграют с румынами.


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